https://1prime.ru/20250814/ekspert-860691399.html
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы
Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T00:46+0300
2025-08-14T00:46+0300
2025-08-14T00:46+0300
бизнес
россия
аляска
москва
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691399.jpg?1755121617
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев.
Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты.
Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
аляска
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аляска, москва, сша, владимир путин, дональд трамп
Бизнес, РОССИЯ, Аляска, МОСКВА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы
Эксперт Пантелеев: самолеты Ил-96 могут летать на Аляску и из Москвы, и из другого города
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев.
Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты.
Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".