https://1prime.ru/20250814/ekspert-860691399.html

Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы

Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы - 14.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы

Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T00:46+0300

2025-08-14T00:46+0300

2025-08-14T00:46+0300

бизнес

россия

аляска

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691399.jpg?1755121617

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев. Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты. Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".

аляска

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аляска, москва, сша, владимир путин, дональд трамп