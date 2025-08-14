Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы
Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев. Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты. Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
00:46 14.08.2025
 
Эксперт рассказал, какие самолеты могут летать на Аляску из Москвы

Эксперт Пантелеев: самолеты Ил-96 могут летать на Аляску и из Москвы, и из другого города

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев.
Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты.
Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
 
