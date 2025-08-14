Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/ekspert-860694306.html
Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа
Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа
Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T06:45+0300
2025-08-14T06:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860694306.jpg?1755143140
САН-САЛЬВАДОР, 14 авг - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поделился мнением с РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Одним из главных препятствий, которые стоят перед саммитом, является настойчивое желание Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах для достижения мирного соглашения", - сказал Эрнандес, комментируя вызовы и препятствия для возможных договоренностей. Как отметил профессор, и Трамп, и Путин "были категоричны в этом вопросе". По его словам, предстоящий саммит на Аляске будет встречей между ними двумя с целью "не только достичь практических и конкретных результатов, но и заключить прочные и долговременные соглашения". "Украине нужен мир, поскольку после более чем трёх лет конфликта ее военный потенциал, военные резервы и поставки вооружений фактически обрушились", - отметил собеседник агентства. Как указал Эрнандес, Россия обладает "не только политической, но и военной инициативой". Продолжение боевых действий со стороны Украины и НАТО он назвал безответственным, так как "нет никаких возможностей победить российскую армию". "Президент Трамп ясно понимает эту картину, и отсюда - срочность достижения мирного соглашения с Россией до того момента, как, по его собственным словам, русские дойдут до Киева", - заключил профессор. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
06:45 14.08.2025
 
Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа

Профессор Эрнандес назвал желание Зеленского и ЕС участвовать в переговорах препятствием

Читать Прайм в
Дзен Telegram
САН-САЛЬВАДОР, 14 авг - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поделился мнением с РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес.
"Одним из главных препятствий, которые стоят перед саммитом, является настойчивое желание Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах для достижения мирного соглашения", - сказал Эрнандес, комментируя вызовы и препятствия для возможных договоренностей.
Как отметил профессор, и Трамп, и Путин "были категоричны в этом вопросе". По его словам, предстоящий саммит на Аляске будет встречей между ними двумя с целью "не только достичь практических и конкретных результатов, но и заключить прочные и долговременные соглашения".
"Украине нужен мир, поскольку после более чем трёх лет конфликта ее военный потенциал, военные резервы и поставки вооружений фактически обрушились", - отметил собеседник агентства.
Как указал Эрнандес, Россия обладает "не только политической, но и военной инициативой". Продолжение боевых действий со стороны Украины и НАТО он назвал безответственным, так как "нет никаких возможностей победить российскую армию".
"Президент Трамп ясно понимает эту картину, и отсюда - срочность достижения мирного соглашения с Россией до того момента, как, по его собственным словам, русские дойдут до Киева", - заключил профессор.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала