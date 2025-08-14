https://1prime.ru/20250814/ekspert-860694306.html

Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа

Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа - 14.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал препятствие для переговоров Путина и Трампа

Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T06:45+0300

2025-08-14T06:45+0300

2025-08-14T06:45+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860694306.jpg?1755143140

САН-САЛЬВАДОР, 14 авг - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поделился мнением с РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Одним из главных препятствий, которые стоят перед саммитом, является настойчивое желание Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах для достижения мирного соглашения", - сказал Эрнандес, комментируя вызовы и препятствия для возможных договоренностей. Как отметил профессор, и Трамп, и Путин "были категоричны в этом вопросе". По его словам, предстоящий саммит на Аляске будет встречей между ними двумя с целью "не только достичь практических и конкретных результатов, но и заключить прочные и долговременные соглашения". "Украине нужен мир, поскольку после более чем трёх лет конфликта ее военный потенциал, военные резервы и поставки вооружений фактически обрушились", - отметил собеседник агентства. Как указал Эрнандес, Россия обладает "не только политической, но и военной инициативой". Продолжение боевых действий со стороны Украины и НАТО он назвал безответственным, так как "нет никаких возможностей победить российскую армию". "Президент Трамп ясно понимает эту картину, и отсюда - срочность достижения мирного соглашения с Россией до того момента, как, по его собственным словам, русские дойдут до Киева", - заключил профессор. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

украина

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато