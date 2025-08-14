Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, на чем сосредоточатся США на саммите на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, на чем сосредоточатся США на саммите на Аляске
ПЕКИН, 14 авг - ПРАЙМ. США на предстоящем саммите президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сосредоточатся скорее на снижении двусторонней напряженности между Москвой и Вашингтоном, чем на урегулировании украинского конфликта, полагают китайские эксперты. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон". По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, вопросы, выносимые на обсуждение на саммите, "сложны и многогранны, поэтому не могут быть решены в ходе одной встречи". "США, вероятно, сосредоточатся на саммите не на урегулировании конфликта, а на снижении напряженности между Вашингтоном и Москвой", - сказал эксперт, добавив, что, учитывая текущую ситуацию, "Путин вряд ли пойдет на компромиссы". Говоря о влиянии ЕС и Киева на предстоящий саммит, эксперт отметил, что Европа и Украина "не обладают самостоятельностью в обороне и имеют ограниченное влияние на переговоры между Россией и США". Научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь отметил, что как российская, так и украинская сторона твердо стоят на своих собственных условиях прекращения огня, и, учитывая, что конфликт затрагивает Европу, саммит будет скорее "символическим". "Резонансная встреча Трампа и Путина несет скорее символическое политическое значение, чем реальные перспективы прорыва в вопросе о прекращении огня между Россией и Украиной", - приводит газета мнение эксперта.
Эксперты рассказали, на чем сосредоточатся США на саммите на Аляске

ПЕКИН, 14 авг - ПРАЙМ. США на предстоящем саммите президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сосредоточатся скорее на снижении двусторонней напряженности между Москвой и Вашингтоном, чем на урегулировании украинского конфликта, полагают китайские эксперты.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, вопросы, выносимые на обсуждение на саммите, "сложны и многогранны, поэтому не могут быть решены в ходе одной встречи".
"США, вероятно, сосредоточатся на саммите не на урегулировании конфликта, а на снижении напряженности между Вашингтоном и Москвой", - сказал эксперт, добавив, что, учитывая текущую ситуацию, "Путин вряд ли пойдет на компромиссы".
Говоря о влиянии ЕС и Киева на предстоящий саммит, эксперт отметил, что Европа и Украина "не обладают самостоятельностью в обороне и имеют ограниченное влияние на переговоры между Россией и США".
Научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь отметил, что как российская, так и украинская сторона твердо стоят на своих собственных условиях прекращения огня, и, учитывая, что конфликт затрагивает Европу, саммит будет скорее "символическим".
"Резонансная встреча Трампа и Путина несет скорее символическое политическое значение, чем реальные перспективы прорыва в вопросе о прекращении огня между Россией и Украиной", - приводит газета мнение эксперта.
 
