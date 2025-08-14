https://1prime.ru/20250814/eksperty-860694413.html

Эксперты рассказали, какие автомобили чаще всего покупают в лизинг

Белый цвет является несомненным лидером для легковых и грузовых автомобилей в лизинге, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка.

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Белый цвет является несомненным лидером для легковых и грузовых автомобилей в лизинге, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. По словам коммерческого директора "Интерлизинга" Руслана Моллаева, в лизинге клиенты к покупке автомобиля подходят рационально, поэтому четкий тренд в выборе цветов выделяется в зависимости от сегмента. "Вне зависимости от сезона безусловным лидером остается белая Lada Granta - это самый практичный вариант для бизнеса: доступная базовая комплектация в нейтральном и удобном для брендирования цвете", - рассказал он. При этом в среднем сегменте, который чаще выбирают для корпоративных парков и личного использования, преобладают фирменные цвета брендов. По словам Моллаева, например, Geely Monjaro чаще продается в эксклюзивном синем оттенке Emerald Blue, а Chery Arrizo - в зеленом Fluorite Green. "В люксовом сегменте доминирует классика. Один из самых продаваемых автомобилей класса Rolls-Royce Cullinan, как правило, представлен в черном исполнении. Это универсальный выбор для статусных клиентов", - добавил топ-менеджер. Кроме того, заметна разница в подходах: предприниматели ориентируются на рациональность, а частные клиенты - на индивидуальность. "Например, яркие зеленые Chery Arrizo или глубокие синие тона у премиальных моделей. Цвет остается важным фактором выбора, но его значимость сильно зависит от категории автомобиля и целей использования", - отметил Моллаев. Клиенты отдают преимущество светлым автомобилям особенно в летний сезон. По данным "Европлана" и "ВТБ Лизинга", белые машины актуальны в июне-августе среди практически половины лизингополучателей. Так, среди клиентов "ВТБ Лизинга" - 52% в 2024 году и 48% в 2025 году соответственно, а у "Европлана" этот объем составляет 40% от нового бизнеса за период с 1 июня по 12 августа. Следующим по популярности среди клиентов "ВТБ Лизинга" стал серый цвет, его доля составила 14% в 2024 году и 16% в 2025-м. "Далее идут черный - 10% и 13%, красный - 4% и 5%, и синий - по 4% каждый", - пояснили в компании. Как отмечают в "Европлане", в пятерку лидеров также вошли классические оттенки: черный - 23% и серый - 22%. Среди более ярких цветов популярны синий с 5% авто и зеленый - 3% единиц от нового бизнеса.

