https://1prime.ru/20250814/eksportery-860729461.html

Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки

Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки - 14.08.2025, ПРАЙМ

Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки

Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T19:16+0300

2025-08-14T19:16+0300

2025-08-14T19:16+0300

экономика

правительство рф

экспортеры

валютная выручка

нормативы

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - пояснили в пресс-службе. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.

https://1prime.ru/20250522/vyruchka-857839321.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, экспортеры, валютная выручка, нормативы