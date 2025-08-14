https://1prime.ru/20250814/eksportery-860729461.html
Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - пояснили в пресс-службе. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
