Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки - 14.08.2025
Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки
Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки - 14.08.2025, ПРАЙМ
Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки
Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T19:16+0300
2025-08-14T19:16+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - пояснили в пресс-службе. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
правительство рф, экспортеры, валютная выручка, нормативы
Экономика, Правительство РФ, экспортеры, валютная выручка, нормативы
19:16 14.08.2025
 
Экспортерам обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки

Кабмин РФ обнулил нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - пояснили в пресс-службе.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
