Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год - 14.08.2025
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год - 14.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 257 машин, и положительная динамика... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:51+0300
2025-08-14T10:51+0300
электромобили
продажи электромобилей
автостат
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846093_0:211:3140:1977_1920x0_80_0_0_4095d5fbe7199f9a9db84e7baa58a74c.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в июле выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 257 машин, и положительная динамика наблюдается впервые с июня прошлого года, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электрокаров. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года (1 094)", - говорится в сообщении. Эксперты агентства в связи с этим отмечают, что продажи продемонстрировали положительную динамику впервые за последние 13 месяцев. Отмечается, в последний раз продажи выросли в июне прошлого года на 2%. Кроме того, впервые в текущем году объем реализации электромобилей в стране за месяц превысил отметку в 1 тысячу. Лидером рейтинга продаж новых электромобилей остался китайский Zeekr, результат которого в июле составил 313 экземпляров. За ним в рейтинге идут отечественные бренды "Москвич" и Evolute с показателями 249 и 224 реализованных электромобиля соответственно, далее идут китайские Avatr (87) и BYD (67). Результаты продаж новых электромобилей остальных брендов в середине лета составили менее 50 машин. "По итогам семи месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 5 655 новых электрокаров – в два раза меньше, чем в январе–июле 2024-го. Отметим, что и доля "электричек" в общем объеме авторынка снизилась с 1,3% (за семь месяцев 2024 года) до 0,9% (в январе–июле 2025-го)", - добавляется в сообщении.
электромобили, продажи электромобилей, автостат, бизнес
электромобили, продажи электромобилей, Автостат, Бизнес
10:51 14.08.2025
 
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год

"Автостат": продажи новых электромобилей в России в июле выросли на 15%

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в июле выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 257 машин, и положительная динамика наблюдается впервые с июня прошлого года, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электрокаров. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года (1 094)", - говорится в сообщении.
Эксперты агентства в связи с этим отмечают, что продажи продемонстрировали положительную динамику впервые за последние 13 месяцев.
Отмечается, в последний раз продажи выросли в июне прошлого года на 2%. Кроме того, впервые в текущем году объем реализации электромобилей в стране за месяц превысил отметку в 1 тысячу.
Лидером рейтинга продаж новых электромобилей остался китайский Zeekr, результат которого в июле составил 313 экземпляров.
За ним в рейтинге идут отечественные бренды "Москвич" и Evolute с показателями 249 и 224 реализованных электромобиля соответственно, далее идут китайские Avatr (87) и BYD (67).
Результаты продаж новых электромобилей остальных брендов в середине лета составили менее 50 машин.
"По итогам семи месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 5 655 новых электрокаров – в два раза меньше, чем в январе–июле 2024-го. Отметим, что и доля "электричек" в общем объеме авторынка снизилась с 1,3% (за семь месяцев 2024 года) до 0,9% (в январе–июле 2025-го)", - добавляется в сообщении.
