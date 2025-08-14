https://1prime.ru/20250814/es-860704041.html

В ЕС планируют восстановить ж/д путь 19 века, пишет Politico

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Бельгия, Нидерланды и Германия рассматривают возможность восстановления построенной в 19 веке железной дороги "Железный Рейн" с целью увеличения мобильности войск, сообщает издание Politico. В конце июля еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас заявил, что европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков, военнослужащих, военных поставок в случае возможного вооруженного конфликта с РФ. "Бельгия, Нидерланды и Германия ведут переговоры о восстановлении железной дороги "Железный Рейн", построенной еще в 19 веке", - говорится в материале газеты. По данным Politico, страны рассматривают возможность перезапуска данного ж/д пути с целью "повышения мобильности войск" в ответ на якобы "растущую угрозу со стороны России". Представитель минтранса Бельгии Томас Де Шпигелере заявил, что проект является "политическим". По его словам, премьер страны Барт Де Вевер взял проект под свой личный контроль. При этом в Нидерландах к инициативе отнеслись с меньшим энтузиазмом. В частности, в стране считают, что бельгийский порт Антверпена может получить больше преимуществ перед Роттердамом. Как пишет газета, "Железный Рейн" соединял порт Антверпен в Бельгии с промышленным Рурским регионом Германии и сыграл ключевую роль для союзных войск во время Второй мировой войны. Издание Financial Times ранее писало, что в ЕС разрабатывают стратегию в целях обеспечения переброски войск "в течение нескольких часов, максимум - дней" в случае атаки путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через весь континент. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

