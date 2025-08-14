https://1prime.ru/20250814/estoniya-860703029.html
В Эстонии пожаловались на рост убытков железных дорог из-за России
2025-08-14T10:03+0300
экономика
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Годовые убытки государственной компании Eesti Raudtee за последние девять лет увеличились более чем в шесть раз, достигнув 30,7 млн евро в 2024 году. Об этом сообщает ERR со ссылкой на данные Министерства климата Эстонии.Согласно данным ведомства, если в 2016 году убыток Eesti Raudtee составлял 5 млн евро, то в 2024-м — 30,7 млн. В этом году министерство ожидает финансовый минус на уровне 35 млн. Прогноз на 2026 год — 38 млн евро убытков, на 2027-й — 39 млн.В правительстве ожидают, что финансовые потери продолжат расти и в ближайшие годы превысят 50 млн евро.По словам Моники Лиллес, представителя Eesti Raudtee, основной причиной ухудшения финансового положения стало сокращение грузоперевозок, которое усугубилось сначала из-за пандемии COVID-19, а затем — из-за санкций против России.Айн Таттер, глава отдела дорог и железных дорог Министерства климата, уточнил, что ранее транзит из России позволял компании оставаться прибыльной. В лучшие годы через эстонскую железнодорожную сеть перевозилось до 40 млн тонн грузов, но сейчас этот показатель упал до 3 млн тонн.Согласно расчетам министерства, для выхода на безубыточность Eesti Raudtee необходимо 20–25 млн тонн грузов в год. Однако в текущих условиях, особенно после потери нефтетранзита из РФ, достичь этих показателей невозможно.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Годовые убытки государственной компании Eesti Raudtee за последние девять лет увеличились более чем в шесть раз, достигнув 30,7 млн евро в 2024 году. Об этом сообщает
ERR со ссылкой на данные Министерства климата Эстонии.
Согласно данным ведомства, если в 2016 году убыток Eesti Raudtee составлял 5 млн евро, то в 2024-м — 30,7 млн. В этом году министерство ожидает финансовый минус на уровне 35 млн. Прогноз на 2026 год — 38 млн евро убытков, на 2027-й — 39 млн.
В правительстве ожидают, что финансовые потери продолжат расти и в ближайшие годы превысят 50 млн евро.
По словам Моники Лиллес, представителя Eesti Raudtee, основной причиной ухудшения финансового положения стало сокращение грузоперевозок, которое усугубилось сначала из-за пандемии COVID-19, а затем — из-за санкций против России.
Айн Таттер, глава отдела дорог и железных дорог Министерства климата, уточнил, что ранее транзит из России позволял компании оставаться прибыльной. В лучшие годы через эстонскую железнодорожную сеть перевозилось до 40 млн тонн грузов, но сейчас этот показатель упал до 3 млн тонн.
Согласно расчетам министерства, для выхода на безубыточность Eesti Raudtee необходимо 20–25 млн тонн грузов в год. Однако в текущих условиях, особенно после потери нефтетранзита из РФ, достичь этих показателей невозможно.
