Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны

2025-08-14T15:00+0300

сельское хозяйство

эстония

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны. В конце июля телерадиокомпания ERR сообщала о том, что вирус распространился по всей Эстонии. "Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность... Стоит учесть, что сегодня у нас примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, свыше 25 тысяч свиней уже получили диагноз АЧС, так что к этому нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова премьера ERR. Ранее председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия утверждали, что консервы будут производиться только из мяса незараженных животных. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

