Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/estoniya-860718683.html
Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны
Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны - 14.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны
Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:00+0300
2025-08-14T15:00+0300
сельское хозяйство
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны. В конце июля телерадиокомпания ERR сообщала о том, что вирус распространился по всей Эстонии. "Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность... Стоит учесть, что сегодня у нас примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, свыше 25 тысяч свиней уже получили диагноз АЧС, так что к этому нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова премьера ERR. Ранее председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия утверждали, что консервы будут производиться только из мяса незараженных животных. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://1prime.ru/20250814/estoniya-860703029.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, эстония
Сельское хозяйство, ЭСТОНИЯ
15:00 14.08.2025
 
Премьер Эстонии заявил об угрозе продовольственной безопасности страны

Премьер Эстонии заявил об угрозе продбезопасности страны из-за чумы свиней

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны.
В конце июля телерадиокомпания ERR сообщала о том, что вирус распространился по всей Эстонии.
"Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность... Стоит учесть, что сегодня у нас примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, свыше 25 тысяч свиней уже получили диагноз АЧС, так что к этому нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова премьера ERR.
Ранее председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия утверждали, что консервы будут производиться только из мяса незараженных животных.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Флаг Эстонии
В Эстонии пожаловались на рост убытков железных дорог из-за России
10:03
 
Сельское хозяйствоЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала