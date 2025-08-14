Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут после публикации статистики по ВВП и промышленному производству стран еврозоны и Великобритании, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08%, до 9 157,95 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,29%, до 7 827,66 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 265,55 пункта. В четверг стали известны данные по ВВП еврозоны от европейского статистического агентства Евростат. Согласно второй, промежуточной, оценке, показатель в прошлом квартале вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, данные значения совпали с предварительными данными. Евростат также опубликовал статистику по промышленному производству в странах еврозоны. Так, его объем в июне вырос на 0,2% в годовом выражении, а в месячном - снизился на 1,3%. Аналитики ждали роста показателя на 1,7% в годовом выражении, а в месячном - его снижение на 1%. Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило в этот же день, что ВВП страны во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%. Промышленное производство в Великобритании увеличилось в объеме в июне в месячном выражении на 0,7%, а в годовом - на 0,2%. Рынок оценивает и корпоративные новости. Акции одного из ведущих мировых производителей пива Carlsberg в Лондоне дешевеют более чем на 6% после выхода отчетности компании за первое полугодие, по итогам которого ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 4,7% в годовом выражении и составила 3,562 миллиарда датских крон (около 554 миллионов долларов). Акции немецкой энергетической компании RWE AG снижаются в цене примерно на 4,4%. Компания по итогам первого полугодия получила чистую прибыль в 1,454 миллиарда евро, что оказалось ниже в 3 раза в годовом выражении.
13:42 14.08.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг

Биржи Европы в основном растут после выхода статистики по еврозоне и Британии

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций
13:12
 
