https://1prime.ru/20250814/evropa-860712690.html

Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг

Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут после публикации статистики по ВВП и промышленному производству стран еврозоны и... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:42+0300

2025-08-14T13:42+0300

2025-08-14T13:42+0300

экономика

рынок

индексы

торги

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/11/841351155_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f967bbe7ee4acf0c86a0d72cc766c775.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут после публикации статистики по ВВП и промышленному производству стран еврозоны и Великобритании, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08%, до 9 157,95 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,29%, до 7 827,66 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 265,55 пункта. В четверг стали известны данные по ВВП еврозоны от европейского статистического агентства Евростат. Согласно второй, промежуточной, оценке, показатель в прошлом квартале вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, данные значения совпали с предварительными данными. Евростат также опубликовал статистику по промышленному производству в странах еврозоны. Так, его объем в июне вырос на 0,2% в годовом выражении, а в месячном - снизился на 1,3%. Аналитики ждали роста показателя на 1,7% в годовом выражении, а в месячном - его снижение на 1%. Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило в этот же день, что ВВП страны во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%. Промышленное производство в Великобритании увеличилось в объеме в июне в месячном выражении на 0,7%, а в годовом - на 0,2%. Рынок оценивает и корпоративные новости. Акции одного из ведущих мировых производителей пива Carlsberg в Лондоне дешевеют более чем на 6% после выхода отчетности компании за первое полугодие, по итогам которого ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 4,7% в годовом выражении и составила 3,562 миллиарда датских крон (около 554 миллионов долларов). Акции немецкой энергетической компании RWE AG снижаются в цене примерно на 4,4%. Компания по итогам первого полугодия получила чистую прибыль в 1,454 миллиарда евро, что оказалось ниже в 3 раза в годовом выражении.

https://1prime.ru/20250814/aktsii-860712020.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа