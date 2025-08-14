https://1prime.ru/20250814/evropa-860730073.html

Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных по ЕС и Великобритании

2025-08-14T19:33+0300

экономика

европа

торги

фондовые индексы

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% - до 9 177,24 пункта, французский CAC 40 - на 0,84%, до 7 870,34 пункта, немецкий DAX - на 0,79%, до 24 377,5 пункта. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%. Увеличение британской экономики оказалось больше ожиданий аналитиков. А объем промышленного производства в стране поднялся в июне на 0,7% по отношению к маю, что также оказалось лучше прогнозов. Кроме того, Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале на уровне 1,4% в годовом выражении и 0,1% в квартальном. Промпроизводство стран европейского валютного блока в июне увеличилось слабее прогноза к предшествующему месяцу - на 0,2%. В годовом выражении показатель сократился на 1,3% при ожидаемом снижении на 1%. Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции британской Aviva подорожали на 2,6% после того, как страховая компания сообщила о финансовых показателях за первое полугодие, которые оказались лучше ожиданий.

