https://1prime.ru/20250814/evrosoyuz-860724021.html
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:58+0300
2025-08-14T16:58+0300
2025-08-14T17:01+0300
политика
евросоюз
конфликт на украине
урегулирование
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_3f774c54ce14065021e9adeaee4b130b.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться "настоящей дипломатией". Такое мнение в беседе с газетой Berliner Zeitung высказал американский экономист, эксперт в области международного развития Джеффри Сакс.По его убеждению, для урегулирования украинского конфликта руководству Евросоюза следует просто позвонить президенту России и наконец заняться "настоящей дипломатией", прекратив продвигать расширение Североатлантического альянса и покончив с "дикой русофобией". "Только глупость мешает Европе поддерживать дипломатические отношения с Россией", - заявил Сакс, отметив, что указанная глупость начинается с русофобии, а особые заслуги на русофобском фронте следует признать за Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами.Комментируя вопрос, может ли ЕС развалиться из-за спора о Российской Федерации, Сакс бескомпромиссно ответил, что Евросоюзу угрожает развал по той причине, что его лидеры "не учитывают и не представляют ни истинное общественное мнение Европы, ни интересы европейского населения".
https://1prime.ru/20250713/evrosoyuz-859440293.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_f5021958316ace46e691bfbf5ba095ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, конфликт на украине, урегулирование, россия, владимир путин
Политика, Евросоюз, Конфликт на Украине, урегулирование, РОССИЯ, Владимир Путин
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
Сакс: ради своих интересов и мира на Украине лидерам ЕС нужно позвонить Путину
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ
. Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться "настоящей дипломатией". Такое мнение в беседе с газетой Berliner Zeitung
высказал американский экономист, эксперт в области международного развития Джеффри Сакс.
По его убеждению, для урегулирования украинского конфликта руководству Евросоюза следует просто позвонить президенту России и наконец заняться "настоящей дипломатией", прекратив продвигать расширение Североатлантического альянса и покончив с "дикой русофобией".
"Только глупость мешает Европе поддерживать дипломатические отношения с Россией", - заявил Сакс, отметив, что указанная глупость начинается с русофобии, а особые заслуги на русофобском фронте следует признать за Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами.
Комментируя вопрос, может ли ЕС развалиться из-за спора о Российской Федерации, Сакс бескомпромиссно ответил, что Евросоюзу угрожает развал по той причине, что его лидеры "не учитывают и не представляют ни истинное общественное мнение Европы, ни интересы европейского населения".
Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией