Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/evrosoyuz-860724021.html
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс
Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:58+0300
2025-08-14T17:01+0300
политика
евросоюз
конфликт на украине
урегулирование
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_3f774c54ce14065021e9adeaee4b130b.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться "настоящей дипломатией". Такое мнение в беседе с газетой Berliner Zeitung высказал американский экономист, эксперт в области международного развития Джеффри Сакс.По его убеждению, для урегулирования украинского конфликта руководству Евросоюза следует просто позвонить президенту России и наконец заняться "настоящей дипломатией", прекратив продвигать расширение Североатлантического альянса и покончив с "дикой русофобией". "Только глупость мешает Европе поддерживать дипломатические отношения с Россией", - заявил Сакс, отметив, что указанная глупость начинается с русофобии, а особые заслуги на русофобском фронте следует признать за Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами.Комментируя вопрос, может ли ЕС развалиться из-за спора о Российской Федерации, Сакс бескомпромиссно ответил, что Евросоюзу угрожает развал по той причине, что его лидеры "не учитывают и не представляют ни истинное общественное мнение Европы, ни интересы европейского населения".
https://1prime.ru/20250713/evrosoyuz-859440293.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_f5021958316ace46e691bfbf5ba095ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, конфликт на украине, урегулирование, россия, владимир путин
Политика, Евросоюз, Конфликт на Украине, урегулирование, РОССИЯ, Владимир Путин
16:58 14.08.2025 (обновлено: 17:01 14.08.2025)
 
"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс

Сакс: ради своих интересов и мира на Украине лидерам ЕС нужно позвонить Путину

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Владимир Путин разговаривает по телефону
#Владимир Путин разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться "настоящей дипломатией". Такое мнение в беседе с газетой Berliner Zeitung высказал американский экономист, эксперт в области международного развития Джеффри Сакс.
По его убеждению, для урегулирования украинского конфликта руководству Евросоюза следует просто позвонить президенту России и наконец заняться "настоящей дипломатией", прекратив продвигать расширение Североатлантического альянса и покончив с "дикой русофобией".
"Только глупость мешает Европе поддерживать дипломатические отношения с Россией", - заявил Сакс, отметив, что указанная глупость начинается с русофобии, а особые заслуги на русофобском фронте следует признать за Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами.
Комментируя вопрос, может ли ЕС развалиться из-за спора о Российской Федерации, Сакс бескомпромиссно ответил, что Евросоюзу угрожает развал по той причине, что его лидеры "не учитывают и не представляют ни истинное общественное мнение Европы, ни интересы европейского населения".
Европа и Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией
13 июля, 22:54
 
ПолитикаЕвросоюзКонфликт на УкраинеурегулированиеРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала