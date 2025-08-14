https://1prime.ru/20250814/evrosoyuz-860724021.html

"Позвоните Путину". Россия поможет решить проблемы ЕС, уверен Джеффри Сакс

политика

евросоюз

конфликт на украине

урегулирование

россия

владимир путин

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Чтобы отстоять свои интересы и урегулировать украинский конфликт, руководству Евросоюза необходимо позвонить президенту России Владимиру Путину и заняться "настоящей дипломатией". Такое мнение в беседе с газетой Berliner Zeitung высказал американский экономист, эксперт в области международного развития Джеффри Сакс.По его убеждению, для урегулирования украинского конфликта руководству Евросоюза следует просто позвонить президенту России и наконец заняться "настоящей дипломатией", прекратив продвигать расширение Североатлантического альянса и покончив с "дикой русофобией". "Только глупость мешает Европе поддерживать дипломатические отношения с Россией", - заявил Сакс, отметив, что указанная глупость начинается с русофобии, а особые заслуги на русофобском фронте следует признать за Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами.Комментируя вопрос, может ли ЕС развалиться из-за спора о Российской Федерации, Сакс бескомпромиссно ответил, что Евросоюзу угрожает развал по той причине, что его лидеры "не учитывают и не представляют ни истинное общественное мнение Европы, ни интересы европейского населения".

