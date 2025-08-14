https://1prime.ru/20250814/evrostat-860708965.html
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале
2025-08-14T12:04+0300
экономика
евростат
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в прошлом квартале, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Оба показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными в июле.
Оба показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными в июле.
