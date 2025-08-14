Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале - 14.08.2025
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале - 14.08.2025, ПРАЙМ
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале
ВВП стран еврозоны в прошлом квартале, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:04+0300
2025-08-14T12:04+0300
экономика
евростат
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в прошлом квартале, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Оба показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными в июле.
евростат
Экономика, Евростат
12:04 14.08.2025
 
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны во II квартале на 1,4% в годовом выражении

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в прошлом квартале, по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Оба показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными в июле.
ЭкономикаЕвростат
 
 
