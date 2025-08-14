https://1prime.ru/20250814/firma-860720922.html
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", которое принадлежит певцу Филиппу Киркорову, будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус". "Общество с ограниченной ответственностью "Филипп Киркоров Корпорейшн". По состоянию в Контур.Фокус на 14.08.2025: Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - говорится в карточке фирмы в системе. Киркорову принадлежит 90% компании, уточняется в системе. Дата образования фирмы - 9 августа 2019 года. Кроме того, по данным системы, в отношении фирмы ранее принимались решения о приостановке операций в связи с непредоставлением налоговой декларации в установленный срок. Последняя приостановка была 23 июля 2025 года.
