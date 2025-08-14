Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/firma-860720922.html
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ - 14.08.2025, ПРАЙМ
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ
ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", которое принадлежит певцу Филиппу Киркорову, будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании, следует... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:44+0300
2025-08-14T15:44+0300
экономика
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/37/840083752_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_05e014addba239381377063bbe6be4a9.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", которое принадлежит певцу Филиппу Киркорову, будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус". "Общество с ограниченной ответственностью "Филипп Киркоров Корпорейшн". По состоянию в Контур.Фокус на 14.08.2025: Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - говорится в карточке фирмы в системе. Киркорову принадлежит 90% компании, уточняется в системе. Дата образования фирмы - 9 августа 2019 года. Кроме того, по данным системы, в отношении фирмы ранее принимались решения о приостановке операций в связи с непредоставлением налоговой декларации в установленный срок. Последняя приостановка была 23 июля 2025 года.
https://1prime.ru/20250814/biznes-860714487.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84008/37/840083752_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_bef853051306f512b95d10e960060406.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
15:44 14.08.2025
 
ФНС приняла решение исключить фирму певца Киркорова из ЕГРЮЛ

"Контур. Фокус": ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" будет исключено из ЕГРЮЛ

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров.
Филипп Киркоров. - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", которое принадлежит певцу Филиппу Киркорову, будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус".
"Общество с ограниченной ответственностью "Филипп Киркоров Корпорейшн". По состоянию в Контур.Фокус на 14.08.2025: Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - говорится в карточке фирмы в системе.
Киркорову принадлежит 90% компании, уточняется в системе. Дата образования фирмы - 9 августа 2019 года.
Кроме того, по данным системы, в отношении фирмы ранее принимались решения о приостановке операций в связи с непредоставлением налоговой декларации в установленный срок. Последняя приостановка была 23 июля 2025 года.
Заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса
14:24
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала