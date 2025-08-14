Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/ft-860698875.html
FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине
FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине
Дональд Трамп продолжает рассматривать Владимира Зеленского как ключевое препятствие для урегулирования украинского конфликта, сообщает британское издание... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:38+0300
2025-08-14T08:38+0300
политика
общество
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Дональд Трамп продолжает рассматривать Владимира Зеленского как ключевое препятствие для урегулирования украинского конфликта, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник в администрации США."Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском... основную проблему", - цитирует газета неназванного чиновника. По информации издания, отношения между американским и украинским лидерами остаются крайне напряженными после их резкого публичного конфликта в феврале этого года. Как отмечают источники FT, украинская сторона серьезно обеспокоена возможными попытками Вашингтона навязать Киеву невыгодные условия мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20250814/tramp-860698344.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_321f88359ea809ba9e74109040171a6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, financial times
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times
08:38 14.08.2025
 
FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине

FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для достижения мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Дональд Трамп продолжает рассматривать Владимира Зеленского как ключевое препятствие для урегулирования украинского конфликта, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник в администрации США.
"Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском... основную проблему", - цитирует газета неназванного чиновника.
По информации издания, отношения между американским и украинским лидерами остаются крайне напряженными после их резкого публичного конфликта в феврале этого года. Как отмечают источники FT, украинская сторона серьезно обеспокоена возможными попытками Вашингтона навязать Киеву невыгодные условия мирного урегулирования.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского
08:29
 
ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала