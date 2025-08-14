https://1prime.ru/20250814/ft-860698875.html

FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине

FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ

FT: Трамп считает Зеленского главным препятствием для мира на Украине

14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Дональд Трамп продолжает рассматривать Владимира Зеленского как ключевое препятствие для урегулирования украинского конфликта, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник в администрации США."Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском... основную проблему", - цитирует газета неназванного чиновника. По информации издания, отношения между американским и украинским лидерами остаются крайне напряженными после их резкого публичного конфликта в феврале этого года. Как отмечают источники FT, украинская сторона серьезно обеспокоена возможными попытками Вашингтона навязать Киеву невыгодные условия мирного урегулирования.

