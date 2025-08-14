Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после ситуации с начатым Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) расследованием в отношении экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышова обещал "начать охоту" на ведомство, так как слишком много его людей были втянуты в уголовные расследования, пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. По словам чиновников, на которых ссылается издание, Зеленский пообещал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования, даже предоставив ему охрану от границы до столицы. Другие чиновники утверждают, что Зеленский дал понять, что готов пойти дальше. "Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ", - говорит один из чиновников, отметив, что "слишком много его людей были втянуты" в уголовные расследования, проводимые агентством. Как отмечает Financial Times, ситуация, которая последовала после принятия на Украине закона в отношении антикоррупционных ведомств, подорвала репутацию Зеленского и поставила под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.
общество , украина, киев, владимир зеленский, financial times
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Financial Times
09:08 14.08.2025
 
Зеленский пообещал "начать охоту" на НАБУ, пишут СМИ

FT: Зеленский пообещал "начать охоту" на НАБУ после скандала с Чернышовым

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после ситуации с начатым Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) расследованием в отношении экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышова обещал "начать охоту" на ведомство, так как слишком много его людей были втянуты в уголовные расследования, пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
По словам чиновников, на которых ссылается издание, Зеленский пообещал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования, даже предоставив ему охрану от границы до столицы. Другие чиновники утверждают, что Зеленский дал понять, что готов пойти дальше.
"Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ", - говорит один из чиновников, отметив, что "слишком много его людей были втянуты" в уголовные расследования, проводимые агентством.
Как отмечает Financial Times, ситуация, которая последовала после принятия на Украине закона в отношении антикоррупционных ведомств, подорвала репутацию Зеленского и поставила под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Зеленский заметал следы во время скандала с НАБУ, выяснили СМИ
5 августа, 17:41
 
