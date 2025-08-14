Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации показателей промышленного производства и ВВП в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимается до 1,3577 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3571 доллара. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1703 доллара с 1,1705 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,43 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 97,72 пункта. В четверг будет опубликована предварительная оценка квартального роста ВВП Великобритании, которую представит бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Ожидается рост показателя на 1% годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. При этом ONS также обнародует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне его объемы в месячном выражении увеличились на 0,2%, а в годовом - снизились на 0,3%.
фунт стерлингов, доллар, рынок, торги
Экономика, фунт стерлингов, доллар, Рынок, Торги
08:13 14.08.2025
 
Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг в ожидании данных о росте ВВП Британии

© fotolia.com / Gytis mikulicius
%Британские фунты - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / Gytis mikulicius
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации показателей промышленного производства и ВВП в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимается до 1,3577 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3571 доллара.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1703 доллара с 1,1705 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,43 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 97,72 пункта.
В четверг будет опубликована предварительная оценка квартального роста ВВП Великобритании, которую представит бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Ожидается рост показателя на 1% годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%.
При этом ONS также обнародует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне его объемы в месячном выражении увеличились на 0,2%, а в годовом - снизились на 0,3%.
 
