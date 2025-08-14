https://1prime.ru/20250814/funt-860696423.html

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации показателей промышленного производства и ВВП в Великобритании, свидетельствуют... | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации показателей промышленного производства и ВВП в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимается до 1,3577 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3571 доллара. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1703 доллара с 1,1705 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,43 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 97,72 пункта. В четверг будет опубликована предварительная оценка квартального роста ВВП Великобритании, которую представит бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Ожидается рост показателя на 1% годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%. При этом ONS также обнародует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне его объемы в месячном выражении увеличились на 0,2%, а в годовом - снизились на 0,3%.

