Цена "независимости": Киев втайне попросил помощи Москвы

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вопреки агрессивной риторике и призывам бойкотировать российские энергоресурсы, Киев по-прежнему находится в зависимости, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что изменились лишь каналы поставок, а вместе с ними выросла и цена. В то же время ЕС намерен полностью отказаться от закупок российского газа к 2027 году, даже если это потребует значительных затрат.Формально Украина не получает газ напрямую из России, однако в июле 2025 года резко увеличился импорт из Венгрии и Словакии: на 13% (до 300 млн кубометров) и на 140% (до 268 млн кубометров) соответственно, сообщает издание "Страна.ua".Дмитрий Матюшенков, политолог и замдиректора АНО "Центр развития законодательства", отмечает, что эти две страны обеспечивают более 2/3 всего украинского газового импорта. В июле доля поставок из Венгрии и Словакии составила 68,2%. Таким образом, несмотря на официальное прекращение транзита российского газа с 1 января 2025 года, Киев продолжает закупать его через посредников.Украина неоднократно призывала ЕС полностью отказаться от российского газа, чтобы лишить Москву доходов. В мае Еврокомиссия представила план полного прекращения импорта к 2027 году, а в июне предложила запретить все поставки, включая действующие спотовые контракты. Ожидается, что соответствующие меры введут до конца года."Ситуация откровенно глупая: если раньше Украина покупала газ по виртуальному реверсу (путем взаимозачетов со странами Восточной Европы), то с января, когда власти перекрыли транзит, газ приходит обходным путем, через "Турецкий поток" и Балканы. Конечно, это выходит дороже", — рассказал в беседе с агентством эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.В издании также отметили, что Киев вынужден просить у Европы деньги на закупки топлива, что поддерживает высокие цены на газовом рынке ЕС. Украина, с одной стороны, забирает дополнительные объемы, а с другой — блокирует прямые поставки из России.

