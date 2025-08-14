Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в четверг - 14.08.2025
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в четверг
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром остаются чуть ниже круглой отметки в 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром остаются чуть ниже круглой отметки в 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396,9 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.06 мск их стоимость составляет 397,4 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 394,7 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, уже неделю эти котировки остаются в узком диапазоне под уровнем 400 долларов. А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
09:24 14.08.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в четверг

Биржевые цены на газ в Европе остаются чуть ниже 400 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром остаются чуть ниже круглой отметки в 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396,9 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.06 мск их стоимость составляет 397,4 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 394,7 доллара за тысячу кубометров.
Таким образом, уже неделю эти котировки остаются в узком диапазоне под уровнем 400 долларов.
А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа
