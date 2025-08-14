Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки газа из России в Узбекистан увеличатся к 2026 году - 14.08.2025
Поставки газа из России в Узбекистан увеличатся к 2026 году
АЛМА-АТА, 14 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан к 2026 году увеличатся до 11 миллиардов кубометров, сообщает казахстанское министерство энергетики по итогам встречи в Астане главы ведомства Ерлана Аккенженова с послом Узбекистана в республике Бахтиёром Ибрагимовым. "Стороны подчеркнули стабильную и слаженную работу газотранспортных систем. Так, за семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 миллиона кубометров. Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 миллиардов кубометров к 2026 году", - говорится в сообщении энергетического ведомства. Также отмечается, что казахстанская сторона подтвердила готовность обеспечивать транзит и поставки нефти в Узбекистан. Кроме того, на встрече особое внимание уделили проектам регионального масштаба в электроэнергетике. В частности, стороны обсудили ход реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Киргизия выступают стратегическими партнерами. В годовом отчете компании "Газпром" значится, что в 2024 году поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" выросли в 4,4 раза - на 4,36 миллиарда кубометров, до 5,64 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2023 году объем поставок составил 1,28 миллиарда кубометров. Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по выделенному комбинированному маршруту МГ "Средняя Азия - Центр - IV" и "Средняя Азия - Центр - V".
13:55 14.08.2025 (обновлено: 13:58 14.08.2025)
 
Поставки газа из России в Узбекистан увеличатся к 2026 году

Поставки газа из России в Узбекистан к 2026 году увеличатся до 11 миллиардов кубометров

© РИА Новости . Иван Руднев
АЛМА-АТА, 14 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан к 2026 году увеличатся до 11 миллиардов кубометров, сообщает казахстанское министерство энергетики по итогам встречи в Астане главы ведомства Ерлана Аккенженова с послом Узбекистана в республике Бахтиёром Ибрагимовым.
"Стороны подчеркнули стабильную и слаженную работу газотранспортных систем. Так, за семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 миллиона кубометров. Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 миллиардов кубометров к 2026 году", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
Также отмечается, что казахстанская сторона подтвердила готовность обеспечивать транзит и поставки нефти в Узбекистан. Кроме того, на встрече особое внимание уделили проектам регионального масштаба в электроэнергетике. В частности, стороны обсудили ход реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Киргизия выступают стратегическими партнерами.
В годовом отчете компании "Газпром" значится, что в 2024 году поставки газа в Узбекистан по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" выросли в 4,4 раза - на 4,36 миллиарда кубометров, до 5,64 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2023 году объем поставок составил 1,28 миллиарда кубометров.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по выделенному комбинированному маршруту МГ "Средняя Азия - Центр - IV" и "Средняя Азия - Центр - V".
