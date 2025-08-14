https://1prime.ru/20250814/germanija-860694912.html

В Германии оценили последствия новых санкций ЕС против России

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Очередные санкции Евросоюза против России не смогут охватить никакие новые сферы, которые уже не были затронуты ранее, и не принесут никакого результата, как и все предыдущие, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила о работе над новыми санкциями против России. "Может быть, введут санкции против некоторых бизнесменов, но все остальное уже под санкциями. Даже российский газ, против которого санкции годами не вводились. Не знаю, что еще облагать санкциями. Создается впечатление, будто заявление о новом пакете - это пропагандистский ход. И они все (пакеты санкций - ред.) не работают", - сказал собеседник. Он полагает, что санкции даже оказали России услугу, позволив наладить собственное производство тех или иных товаров, при этом Евросоюз и Германия в частности "выстрелили себе в ногу", введя антироссийские ограничения и заставив свои компании отказаться от торговли с РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

