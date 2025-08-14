Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа - 14.08.2025
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа
2025-08-14T14:09+0300
2025-08-14T14:09+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что исключение представителей Европы и Украины из встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа означает конец коллективного Запада как объединения США, Евросоюза и стран НАТО. "Родерих Кизеветтер... заявил, что исключение Европы и Украины из встречи в Аляске означает конец Запада как совокупного альянса Соединенных Штатов, Европейского союза и союзников НАТО", - приводит слова Кизеветтера газета Washington Post. Немецкий парламентарий отметил, что конец Запада в "эмоциональном или этическом" смысле беспокоит его больше всего. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
14:09 14.08.2025
 
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что исключение представителей Европы и Украины из встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа означает конец коллективного Запада как объединения США, Евросоюза и стран НАТО.
"Родерих Кизеветтер... заявил, что исключение Европы и Украины из встречи в Аляске означает конец Запада как совокупного альянса Соединенных Штатов, Европейского союза и союзников НАТО", - приводит слова Кизеветтера газета Washington Post.
Немецкий парламентарий отметил, что конец Запада в "эмоциональном или этическом" смысле беспокоит его больше всего.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
