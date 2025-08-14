https://1prime.ru/20250814/germaniya-860727966.html

Глава крупного концерна ФРГ покинет свой пост на фоне кризиса, пишут СМИ

БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Руководитель немецкой железнодорожная компании Deutsche Bahn Рихард Лутц в ближайшее время покинет свой пост на фоне кризиса в компании, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в самом концерне. "Глава Deutsche Bahn Лутц преждевременно покинет свой пост", - пишет издание. Данная информация будет оглашена главой минтранса Германии Патриком Шнидером на предстоящей пресс-конференции, которая состоится вечером в четверг. Лутц будет и дальше исполнять обязанности главы Deutsche Bahn, пока не будет найден его преемник. В немецкой политике и обществе уже давно существует недовольство курсом компании Deutsche Bahn на фоне плохих показателей. В коалиционном соглашении текущего кабмина ранее уже анонсировали необходимость реформ и кадровых изменений в концерне. Ранее увольнения Лутца потребовали в профсоюзе машинистов Германии. В конце июля в Deutsche Bahn сообщили об убытках в размере 760 миллионов евро в первой половине 2025 года.

