Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ обстреляли здание правительства Белгородской области, заявил Гладков - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250814/gladkov-860706000.html
ВСУ обстреляли здание правительства Белгородской области, заявил Гладков
ВСУ обстреляли здание правительства Белгородской области, заявил Гладков - 14.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли здание правительства Белгородской области, заявил Гладков
С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T11:03+0300
2025-08-14T11:03+0300
происшествия
общество
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187373_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9fc333c99a04af6f830ce8f50f8916a7.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг – ПРАЙМ. С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции. "Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали – ред.)", - сказал Гладков. Он отметил, что в здании практически никого нет. "Если не ошибаюсь, три человека осталось. Точно также мы вывели всех людей из администрации города Белгорода", - сказал губернатор.Также сообщается, что парки, скверы, пляжи, учреждения с большим количеством людей в Белгороде и Белгородском районе в ближайшие двое суток работать не будут в целях безопасности.Кроме того, все мероприятия уличного характера в Белгороде будут запрещены до воскресенья, крупные торговые центры в Белгороде и Белгородском районе должны быть закрыты до субботы.
https://1prime.ru/20250814/ataka-860705151.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3dd3d63398fc9187e67864ffc6fff80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белгородская область, всу
Происшествия, Общество , Белгородская область, ВСУ
11:03 14.08.2025
 
ВСУ обстреляли здание правительства Белгородской области, заявил Гладков

Гладков: Гладков: ВСУ ведут огонь по правительству Белгородской области

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 14 авг – ПРАЙМ. С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
"Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали – ред.)", - сказал Гладков.
Он отметил, что в здании практически никого нет.
"Если не ошибаюсь, три человека осталось. Точно также мы вывели всех людей из администрации города Белгорода", - сказал губернатор.
Также сообщается, что парки, скверы, пляжи, учреждения с большим количеством людей в Белгороде и Белгородском районе в ближайшие двое суток работать не будут в целях безопасности.
Кроме того, все мероприятия уличного характера в Белгороде будут запрещены до воскресенья, крупные торговые центры в Белгороде и Белгородском районе должны быть закрыты до субботы.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
10:55
 
ПроисшествияОбществоБелгородская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала