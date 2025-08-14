https://1prime.ru/20250814/gosduma-860691289.html
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам.
Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом.
Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах.
Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено.
По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания.
Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
