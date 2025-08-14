Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/gosduma-860691289.html
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T00:40+0300
2025-08-14T00:40+0300
технологии
экономика
общество
госдума
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691289.jpg?1755121255
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам. Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом. Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах. Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено. По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания. Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , госдума, федеральное собрание
Технологии, Экономика, Общество , Госдума, Федеральное собрание
00:40 14.08.2025
 
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах

В Госдуму внесут проект о правилах использования ИИ в агитационных материалах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам.
Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом.
Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах.
Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено.
По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания.
Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоГосдумаФедеральное собрание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала