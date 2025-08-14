https://1prime.ru/20250814/gosduma-860724292.html
В ГД предложили скидку на проезд по курортным трассам семьям с детьми
2025-08-14T17:09+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_e102178031af8dcdabfa876d07cc69ad.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением рассмотреть возможность снижения тарифов на проезд по платным дорогам, ведущим к курортным регионам, на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 "Краснодар – Крымский мост" для семей с хотя бы одним ребенком", - сказано в документе. Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. В то время как расходы на транспорт являются существенной статьей расходов при планировании путешествий. "Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос о введении сезонных скидок на проезд по платным дорогам в южном направлении для поддержки семей с детьми", - говорится в документе.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_cd002efaca68197ae55d87b18cb4662f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением рассмотреть возможность снижения тарифов на проезд по платным дорогам, ведущим к курортным регионам, на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам.
"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 "Краснодар – Крымский мост" для семей с хотя бы одним ребенком", - сказано в документе.
Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. В то время как расходы на транспорт являются существенной статьей расходов при планировании путешествий.
"Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос о введении сезонных скидок на проезд по платным дорогам в южном направлении для поддержки семей с детьми", - говорится в документе.
