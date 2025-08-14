https://1prime.ru/20250814/gosduma-860724292.html

В ГД предложили скидку на проезд по курортным трассам семьям с детьми

В ГД предложили скидку на проезд по курортным трассам семьям с детьми - 14.08.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили скидку на проезд по курортным трассам семьям с детьми

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T17:09+0300

2025-08-14T17:09+0300

2025-08-14T17:09+0300

россия

семья

дети

платные трассы

курорты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_e102178031af8dcdabfa876d07cc69ad.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением рассмотреть возможность снижения тарифов на проезд по платным дорогам, ведущим к курортным регионам, на летний период для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что для многих семей доступность отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период (июнь-август) скидку в размере 30% на проезд по трассам М-4 "Дон" и А-289 "Краснодар – Крымский мост" для семей с хотя бы одним ребенком", - сказано в документе. Авторы подчеркивают, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми. В то время как расходы на транспорт являются существенной статьей расходов при планировании путешествий. "Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос о введении сезонных скидок на проезд по платным дорогам в южном направлении для поддержки семей с детьми", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250814/muzei-860719006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, семья, дети, платные трассы, курорты