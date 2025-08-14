СМИ: в США разработали первый имплантат на основе ИИ для расшифровки мыслей

https://1prime.ru/20250814/ii-860731875.html
Cell: ученые из США разработали первый имплантат с ИИ для расшифровки мыслей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Ученые Стэнфордского университета разработали на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ) первый мозговой имплантат, который расшифровывает мысли и позволят людям с нарушениями речи озвучивать их мысли, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Cell, где авторы представили результаты исследования.
"Мы исследовали возможность декодирования внутренней речи и обнаружили, что некоторые аспекты мыслей могут быть расшифрованы во время задач по запоминанию и подсчету. Наконец, мы демонстрируем стратегии высокой точности", - отмечается в статье.
В исследовании приняли участие четыре человека с заболеванием бокового амиотрофатического склероза или инсультом ствола мозга. Участникам эксперимента имплантировали в моторную область мозга электродные матрицы, которые отслеживали мозговую активность. Затем ИИ-модели, которых ученые обучили декодировать нейронные сигналы, связывали их с отдельными единицами речи и в предложения.
"Впервые нам удалось понять, как выглядит активность мозга, когда вы всего лишь задумываетесь о речи", - приводит газета Financial Times заявление ученого Эрина Кунца (Erin Kunz). Он также добавил, что "для людей с серьезными нарушениями речи и двигательных функций интерфейсы мозга и компьютера, способные декодировать внутреннюю речь, могут помочь общаться гораздо легче и естественнее".
