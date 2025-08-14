https://1prime.ru/20250814/indonezija-860694515.html

Индонезия приветствует встречу Путина и Трампа

2025-08-14T06:48+0300

ДЖАКАРТА, 14 авг — ПРАЙМ. Индонезия приветствует встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированную на 15 августа, как событие, которое приблизит мир на Украине, заявил пресс-секретарь Управления по связям с общественностью президента страны Филипс Вермонте. "Если будет достигнуто мирное решение (по Украине - ред.), Индонезия, конечно, рада этой встрече", – заявил Вермонте, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA. По словам пресс-секретаря, возникновение конфликтов в различных частях мира, таких как Палестина и Украина, представляет собой "серьезную проблему для мирового сообщества", и эти конфликты также оказывают влияние на Индонезию. Вермонте добавил, что после окончания конфликта на Украине экономическое сотрудничество Индонезии с Россией и Украиной "укрепится, поскольку исчезнут торговые барьеры, вызванные конфликтом". "Любое решение, направленное на достижение мира, приветствуется нами", — подчеркнул чиновник, подтвердив решимость президента Индонезии Прабово Субианто строить дружеские отношения со всеми странами, если это соответствует национальным интересам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

2025

