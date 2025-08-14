Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета - 14.08.2025
Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета
Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета - 14.08.2025, ПРАЙМ
Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета
Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T09:42+0300
2025-08-14T09:42+0300
БАРНАУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона. Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.
2025
09:42 14.08.2025
 
Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета

В Новосибирской области могут ограничить мобильный интернет в целях безопасности

БАРНАУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона.
Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.
