https://1prime.ru/20250814/internet-860702089.html

Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета

Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета - 14.08.2025, ПРАЙМ

Новосибирцев предупредили об ограничении мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T09:42+0300

2025-08-14T09:42+0300

2025-08-14T09:42+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg

БАРНАУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона. Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.

https://1prime.ru/20250811/komi-860581845.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество