Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кубинская певица исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/intervidenie-860694206.html
Кубинская певица исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc
Кубинская певица исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc - 14.08.2025, ПРАЙМ
Кубинская певица исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc
Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T06:30+0300
2025-08-14T06:30+0300
москва
куба
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860694206.jpg?1755142235
ГАВАНА, 14 авг - ПРАЙМ. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. "Мы решили выбрать Guaguancó, потому что эта композиция отражает наши корни, верования, она действительно отражает сущность кубинцев. Нам она очень понравилась, потому что она подлинно показывает всю полноту того, что такое Куба, в одной песне", - поделилась участница конкурса. Также Иглесиас Саласар призналась, что написала эту композицию, чтобы доказать неправоту своего друга, сказавшего ей, что гуагуанко она петь не умеет. "Один мой друг сказал, что я не умею петь гуагуанко... Он бросил мне вызов, и в результате получилась прекрасная песня, которая будет исполняться на конкурсе на сценах России", - рассказала Иглесиас Саласар. Гуагуанко - музыкальный и танцевальный жанр в ряде стран Карибского бассейна. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
москва
куба
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, куба, московская область, владимир путин
МОСКВА, КУБА, Московская область, Владимир Путин
06:30 14.08.2025
 
Кубинская певица исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc

Кубинская певица Сулема Саласар исполнит на "Интервидении" песню Guaguanc

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГАВАНА, 14 авг - ПРАЙМ. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра.
"Мы решили выбрать Guaguancó, потому что эта композиция отражает наши корни, верования, она действительно отражает сущность кубинцев. Нам она очень понравилась, потому что она подлинно показывает всю полноту того, что такое Куба, в одной песне", - поделилась участница конкурса.
Также Иглесиас Саласар призналась, что написала эту композицию, чтобы доказать неправоту своего друга, сказавшего ей, что гуагуанко она петь не умеет.
"Один мой друг сказал, что я не умею петь гуагуанко... Он бросил мне вызов, и в результате получилась прекрасная песня, которая будет исполняться на конкурсе на сценах России", - рассказала Иглесиас Саласар.
Гуагуанко - музыкальный и танцевальный жанр в ряде стран Карибского бассейна.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
МОСКВАКУБАМосковская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала