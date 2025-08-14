Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, как мужчины относятся к покупке машины - 14.08.2025
Исследование показало, как мужчины относятся к покупке машины
Исследование показало, как мужчины относятся к покупке машины - 14.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как мужчины относятся к покупке машины
Мужчины в России чаще женщин отказываются от покупки машины в пользу каршеринга, тогда как среди женщин-водителей только 38% готовы его предпочесть, следует из... | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мужчины в России чаще женщин отказываются от покупки машины в пользу каршеринга, тогда как среди женщин-водителей только 38% готовы его предпочесть, следует из исследования "Ситидрайв". "Мужчины гораздо охотнее отказываются от мысли купить машину в ближайший год-два в пользу услуг каршеринга. Таких оказалось примерно 61%, тогда как среди женщин только 38% готовы предпочесть каршеринг покупке личного авто", - говорится в исследовании. Также компания изучила, как водители разных поколений относятся к автомобилям и способам передвижения. Миллениалы (25-40 лет) выбирают авто по бренду, поколение X (старше 40 лет) - по цене, а зумеры (до 25 лет) предпочитают покупке машины каршеринг. Зумеры фокусируются на комфорте и удобствах: система мультимедиа и камеры заднего вида важны для большинства пользователей (67%). Для миллениалов одним из решающих факторов является бренд производителя: 36% обращают внимание именно на марку автомобиля. Для людей старше 40 лет важна доступность машины и экономичность транспортных расходов. Около четверти всех опрошенных принципиально важно наличие в автомобиле навигатора. Всего в исследовании приняли участие 1 270 человек, имеющих действительные российские водительские удостоверения и проживающих в городах-миллионниках.
02:38 14.08.2025
 
Исследование показало, как мужчины относятся к покупке машины

"Ситидрайв": мужчины чаще женщин отказываются от покупки машины в пользу каршеринга

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мужчины в России чаще женщин отказываются от покупки машины в пользу каршеринга, тогда как среди женщин-водителей только 38% готовы его предпочесть, следует из исследования "Ситидрайв".
"Мужчины гораздо охотнее отказываются от мысли купить машину в ближайший год-два в пользу услуг каршеринга. Таких оказалось примерно 61%, тогда как среди женщин только 38% готовы предпочесть каршеринг покупке личного авто", - говорится в исследовании.
Также компания изучила, как водители разных поколений относятся к автомобилям и способам передвижения. Миллениалы (25-40 лет) выбирают авто по бренду, поколение X (старше 40 лет) - по цене, а зумеры (до 25 лет) предпочитают покупке машины каршеринг.
Зумеры фокусируются на комфорте и удобствах: система мультимедиа и камеры заднего вида важны для большинства пользователей (67%). Для миллениалов одним из решающих факторов является бренд производителя: 36% обращают внимание именно на марку автомобиля. Для людей старше 40 лет важна доступность машины и экономичность транспортных расходов. Около четверти всех опрошенных принципиально важно наличие в автомобиле навигатора.
Всего в исследовании приняли участие 1 270 человек, имеющих действительные российские водительские удостоверения и проживающих в городах-миллионниках.
 
Заголовок открываемого материала