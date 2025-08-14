https://1prime.ru/20250814/istrebiteli-860707091.html

СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ других стран от покупок американских истребителей F-35 может привести к росту цен на эти самолеты, сообщает издание Politico. Газета Pais 6 августа сообщила, что Испания отказалась от покупки американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы. Также в начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. "Любой продолжительный отказ иностранных покупателей (приобретать истребители F-35 - ред.) может привести к росту цен на весь парк самолетов", - говорится в публикации. Как сообщает Politico, комплектующие для F-35 доставляют более чем 100 поставщиков по всему миру, а крупные заказы от других стран помогают удерживать цену каждого самолета на низком уровне. Издание отмечает, что если какие-либо страны сокращают объем закупок F-35 или отказываются от них, стоимость истребителей возрастает для остальных участников рынка. Агентство Блумберг 17 сентября 2024 года со ссылкой на Пентагон передавало, что стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов, оказавшись самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения.

