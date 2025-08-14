Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35 - 14.08.2025
СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35
СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35 - 14.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35
Отказ других стран от покупок американских истребителей F-35 может привести к росту цен на эти самолеты, сообщает издание Politico. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ других стран от покупок американских истребителей F-35 может привести к росту цен на эти самолеты, сообщает издание Politico. Газета Pais 6 августа сообщила, что Испания отказалась от покупки американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы. Также в начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. "Любой продолжительный отказ иностранных покупателей (приобретать истребители F-35 - ред.) может привести к росту цен на весь парк самолетов", - говорится в публикации. Как сообщает Politico, комплектующие для F-35 доставляют более чем 100 поставщиков по всему миру, а крупные заказы от других стран помогают удерживать цену каждого самолета на низком уровне. Издание отмечает, что если какие-либо страны сокращают объем закупок F-35 или отказываются от них, стоимость истребителей возрастает для остальных участников рынка. Агентство Блумберг 17 сентября 2024 года со ссылкой на Пентагон передавало, что стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов, оказавшись самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения.
f-35 lightning ii, сша, истребители
Вооружения, F-35 Lightning II, США, истребители
11:33 14.08.2025
 
СМИ узнали от последствиях отказа стран от покупок американских F-35

Politico: отказ стран от покупок истребителей США F-35 может привести к их подорожанию

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ других стран от покупок американских истребителей F-35 может привести к росту цен на эти самолеты, сообщает издание Politico.
Газета Pais 6 августа сообщила, что Испания отказалась от покупки американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы. Также в начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования.
"Любой продолжительный отказ иностранных покупателей (приобретать истребители F-35 - ред.) может привести к росту цен на весь парк самолетов", - говорится в публикации.
Как сообщает Politico, комплектующие для F-35 доставляют более чем 100 поставщиков по всему миру, а крупные заказы от других стран помогают удерживать цену каждого самолета на низком уровне. Издание отмечает, что если какие-либо страны сокращают объем закупок F-35 или отказываются от них, стоимость истребителей возрастает для остальных участников рынка.
Агентство Блумберг 17 сентября 2024 года со ссылкой на Пентагон передавало, что стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов, оказавшись самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения.
Испания отказалась от американских истребителей, пишут СМИ
Испания отказалась от американских истребителей, пишут СМИ
6 августа, 13:39
 
ВооруженияF-35 Lightning IIСШАистребители
 
 
