"Якутия" назвала стоимость полета из России на Аляску - 14.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской. "Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской.
"Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску.
В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
 
