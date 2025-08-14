https://1prime.ru/20250814/jakutija-860693690.html

"Якутия" назвала стоимость полета из России на Аляску

"Якутия" назвала стоимость полета из России на Аляску - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Якутия" назвала стоимость полета из России на Аляску

Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов,... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T05:36+0300

2025-08-14T05:36+0300

2025-08-14T05:36+0300

бизнес

россия

аляска

рф

якутск

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860693690.jpg?1755138974

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской. "Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).

аляска

рф

якутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аляска, рф, якутск, росавиация