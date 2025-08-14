Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Air Canada отменяет рейсы из-за забастовки бортпроводников - 14.08.2025
Air Canada отменяет рейсы из-за забастовки бортпроводников
2025-08-14T19:37+0300
2025-08-14T19:37+0300
происшествия
air canada
отмена рейсов
забастовка
бортпроводники
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Канадская авиакомпания Air Canada сообщила о постепенной отмене рейсов в связи с грядущей забастовкой бортпроводников. "Этим утром мы начали постепенную приостановку работы Air Canada и Air Canada Rouge. Все рейсы будут приостановлены к раннему утру субботы. Этот подход позволит ограничить влияние забастовки, позволив максимальному количеству клиентов завершить поездку, а также, что важно, поспособствует организованному возобновлению (рейсов)", - заявил представитель авиакомпании в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал CBC. По его словам, при самых благоприятных обстоятельствах возобновление рейсов займет целую неделю. Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиакомпании заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне".
air canada, отмена рейсов, забастовка, бортпроводники
Происшествия, Air Canada, отмена рейсов, забастовка, бортпроводники
19:37 14.08.2025
 
Air Canada отменяет рейсы из-за забастовки бортпроводников

© fotolia.com / surangawКанадский флаг.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / surangaw
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Канадская авиакомпания Air Canada сообщила о постепенной отмене рейсов в связи с грядущей забастовкой бортпроводников.
"Этим утром мы начали постепенную приостановку работы Air Canada и Air Canada Rouge. Все рейсы будут приостановлены к раннему утру субботы. Этот подход позволит ограничить влияние забастовки, позволив максимальному количеству клиентов завершить поездку, а также, что важно, поспособствует организованному возобновлению (рейсов)", - заявил представитель авиакомпании в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал CBC.
По его словам, при самых благоприятных обстоятельствах возобновление рейсов займет целую неделю.
Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиакомпании заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне".
