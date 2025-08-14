Air Canada отменяет рейсы из-за забастовки бортпроводников

https://1prime.ru/20250814/kanada-860730207.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Канадская авиакомпания Air Canada сообщила о постепенной отмене рейсов в связи с грядущей забастовкой бортпроводников. "Этим утром мы начали постепенную приостановку работы Air Canada и Air Canada Rouge. Все рейсы будут приостановлены к раннему утру субботы. Этот подход позволит ограничить влияние забастовки, позволив максимальному количеству клиентов завершить поездку, а также, что важно, поспособствует организованному возобновлению (рейсов)", - заявил представитель авиакомпании в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал CBC. По его словам, при самых благоприятных обстоятельствах возобновление рейсов займет целую неделю. Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиакомпании заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне".

