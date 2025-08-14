Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США - 14.08.2025, ПРАЙМ
СЕУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла сообщения южнокорейских СМИ о возможности передачи позиции Пхеньяна Соединенным Штатам во время предстоящего российско-американского саммита, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что президент России Владимир Путин в числе прочего поделился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном "информацией в контексте предстоящих переговоров" с президентом США Дональдом Трампом. После этого заявления южнокорейские СМИ, такие как газеты "Хангёре" и "Мунхва Ильбо", выступили с предположениями о том, что КНДР якобы может передать через Россию сообщение или сигнал для США. Ким Ё Чжон в ответ на данные сообщения заявила, что публикации в прессе Республики Корея - это типичный пример "бредовой мечты". Она добавила, что чрезмерные домыслы Сеула "приведут к противоречию с самими собой без ответа". "Зачем нам посылать США сигнал. Хочу еще раз напомнить людям, обращающим внимание на сообщение спекулирующих СМИ РК, что нам не о чем разговаривать с США", - заявила Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что уже четко выражала позицию КНДР, согласно которой "личные дружеские отношения" между главами КНДР и США "не будут отражены в политике" государства. По ее словам, если Вашингтон продолжит "цепляться за способ мышления старой эпохи", то встреча лидеров двух стран так и останется только "надеждой". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
06:09 14.08.2025
 
В КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США

ЦТАК: в КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США

СЕУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла сообщения южнокорейских СМИ о возможности передачи позиции Пхеньяна Соединенным Штатам во время предстоящего российско-американского саммита, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что президент России Владимир Путин в числе прочего поделился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном "информацией в контексте предстоящих переговоров" с президентом США Дональдом Трампом. После этого заявления южнокорейские СМИ, такие как газеты "Хангёре" и "Мунхва Ильбо", выступили с предположениями о том, что КНДР якобы может передать через Россию сообщение или сигнал для США.
Ким Ё Чжон в ответ на данные сообщения заявила, что публикации в прессе Республики Корея - это типичный пример "бредовой мечты". Она добавила, что чрезмерные домыслы Сеула "приведут к противоречию с самими собой без ответа".
"Зачем нам посылать США сигнал. Хочу еще раз напомнить людям, обращающим внимание на сообщение спекулирующих СМИ РК, что нам не о чем разговаривать с США", - заявила Ким Ё Чжон.
Она подчеркнула, что уже четко выражала позицию КНДР, согласно которой "личные дружеские отношения" между главами КНДР и США "не будут отражены в политике" государства. По ее словам, если Вашингтон продолжит "цепляться за способ мышления старой эпохи", то встреча лидеров двух стран так и останется только "надеждой".
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
 
