https://1prime.ru/20250814/kndr-860694099.html

В КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США

В КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США - 14.08.2025, ПРАЙМ

В КНДР опровергли сообщения о возможности передачи позиции КНДР США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла сообщения южнокорейских СМИ о возможности передачи позиции Пхеньяна Соединенным... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T06:09+0300

2025-08-14T06:09+0300

2025-08-14T06:09+0300

мировая экономика

экономика

общество

кндр

сша

корея

владимир путин

дональд трамп

ким чен ын

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860694099.jpg?1755140969

СЕУЛ, 14 авг - ПРАЙМ. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опровергла сообщения южнокорейских СМИ о возможности передачи позиции Пхеньяна Соединенным Штатам во время предстоящего российско-американского саммита, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что президент России Владимир Путин в числе прочего поделился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном "информацией в контексте предстоящих переговоров" с президентом США Дональдом Трампом. После этого заявления южнокорейские СМИ, такие как газеты "Хангёре" и "Мунхва Ильбо", выступили с предположениями о том, что КНДР якобы может передать через Россию сообщение или сигнал для США. Ким Ё Чжон в ответ на данные сообщения заявила, что публикации в прессе Республики Корея - это типичный пример "бредовой мечты". Она добавила, что чрезмерные домыслы Сеула "приведут к противоречию с самими собой без ответа". "Зачем нам посылать США сигнал. Хочу еще раз напомнить людям, обращающим внимание на сообщение спекулирующих СМИ РК, что нам не о чем разговаривать с США", - заявила Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что уже четко выражала позицию КНДР, согласно которой "личные дружеские отношения" между главами КНДР и США "не будут отражены в политике" государства. По ее словам, если Вашингтон продолжит "цепляться за способ мышления старой эпохи", то встреча лидеров двух стран так и останется только "надеждой". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

кндр

сша

корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , кндр, сша, корея, владимир путин, дональд трамп, ким чен ын, cnn