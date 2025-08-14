Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 50% японских компаний заявили о планах по дальнейшему росту цен
Более 50% японских компаний заявили о планах по дальнейшему росту цен
2025-08-14T04:56+0300
2025-08-14T04:56+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
япония
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Более 50% японских компаний заявили о планах по дальнейшему поднятию цен, следует из результатов опроса компании Nikkei Research, проведенного для агентства Рейтер. По данным опроса, отвечая на вопрос о перспективах ценообразования, 54% заявили, что продолжат повышать цены, при этом 46% опрошенных отметили, что не видят возможности для дальнейшего повышения. Опрос был проведен с 30 июля по 8 августа, в нем приняли участие 497 компаний. О статистической погрешности не сообщается. Ранее исследовательский институт Teikoku Databank предупредил, что рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров. Это обусловлено, в частности, ростом цен на электроэнергию, а также слабостью национальной валюты.
бизнес, мировая экономика, япония
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
04:56 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Более 50% японских компаний заявили о планах по дальнейшему поднятию цен, следует из результатов опроса компании Nikkei Research, проведенного для агентства Рейтер.
По данным опроса, отвечая на вопрос о перспективах ценообразования, 54% заявили, что продолжат повышать цены, при этом 46% опрошенных отметили, что не видят возможности для дальнейшего повышения.
Опрос был проведен с 30 июля по 8 августа, в нем приняли участие 497 компаний. О статистической погрешности не сообщается.
Ранее исследовательский институт Teikoku Databank предупредил, что рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров. Это обусловлено, в частности, ростом цен на электроэнергию, а также слабостью национальной валюты.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
