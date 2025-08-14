https://1prime.ru/20250814/lazer-860721396.html

"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны

"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны

Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14

вооружения

конфликт на украине

лазерное оружие

вс рф

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные системы способны функционировать абсолютно автономно, а лазерный "выстрел" обходиться в несколько долларов. Об этом рассказывается в публикации польского издания Wirtualna Polska.Как отмечается в статье, украинская сторона официально подтвердила, что российские лазерные средства ПВО поразили дальнобойные БПЛА Украины, в результате чего, констатируют авторы материала, Российская Федерация вошла в очень узкий круг государств, испытавших свои лазерные установки в боевых условиях.Назвав российское лазерное оружие "таинственным", авторы статьи тут же сообщили его базовые характеристики: мощность - 10-20 кВт, время поражения цели - десять секунд, дальность поражения - 1,5 километра, дальность ослепления противника - около трех километров.Вместе с тем в публикации со ссылкой на неких украинских экспертов утверждается, что в Российской Федерации применение лазера для уничтожения дронов может быть расценено как эффективное решение и поспособствует развитию других противовоздушных систем.Ранее в российских СМИ сообщалось, что модернизированная лазерная установка "Посох" в ходе испытаний смогла прожечь крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист сантиметровой толщины - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.

2025

