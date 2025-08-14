Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250814/lazer-860721396.html
"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны
"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны
Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:54+0300
2025-08-14T15:55+0300
вооружения
конфликт на украине
лазерное оружие
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84284/36/842843617_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_633577da6e4d0dc067fdfa5d3e3e155a.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные системы способны функционировать абсолютно автономно, а лазерный "выстрел" обходиться в несколько долларов. Об этом рассказывается в публикации польского издания Wirtualna Polska.Как отмечается в статье, украинская сторона официально подтвердила, что российские лазерные средства ПВО поразили дальнобойные БПЛА Украины, в результате чего, констатируют авторы материала, Российская Федерация вошла в очень узкий круг государств, испытавших свои лазерные установки в боевых условиях.Назвав российское лазерное оружие "таинственным", авторы статьи тут же сообщили его базовые характеристики: мощность - 10-20 кВт, время поражения цели - десять секунд, дальность поражения - 1,5 километра, дальность ослепления противника - около трех километров.Вместе с тем в публикации со ссылкой на неких украинских экспертов утверждается, что в Российской Федерации применение лазера для уничтожения дронов может быть расценено как эффективное решение и поспособствует развитию других противовоздушных систем.Ранее в российских СМИ сообщалось, что модернизированная лазерная установка "Посох" в ходе испытаний смогла прожечь крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист сантиметровой толщины - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.
https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860432042.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84284/36/842843617_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_9724f857123ef6064e076e48de3bc09a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, лазерное оружие, вс рф
Вооружения, Конфликт на Украине, лазерное оружие, ВС РФ
15:54 14.08.2025 (обновлено: 15:55 14.08.2025)
 
"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны

WP: ВС России начали применять лазерное антидроновое оружие

© Фото : OGL 3.0/Ministry of Defence Лазерное оружие Великобритании DragonFire
Лазерное оружие Великобритании DragonFire - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© Фото : OGL 3.0/Ministry of Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные системы способны функционировать абсолютно автономно, а лазерный "выстрел" обходиться в несколько долларов. Об этом рассказывается в публикации польского издания Wirtualna Polska.
Как отмечается в статье, украинская сторона официально подтвердила, что российские лазерные средства ПВО поразили дальнобойные БПЛА Украины, в результате чего, констатируют авторы материала, Российская Федерация вошла в очень узкий круг государств, испытавших свои лазерные установки в боевых условиях.
Назвав российское лазерное оружие "таинственным", авторы статьи тут же сообщили его базовые характеристики: мощность - 10-20 кВт, время поражения цели - десять секунд, дальность поражения - 1,5 километра, дальность ослепления противника - около трех километров.
Вместе с тем в публикации со ссылкой на неких украинских экспертов утверждается, что в Российской Федерации применение лазера для уничтожения дронов может быть расценено как эффективное решение и поспособствует развитию других противовоздушных систем.
Ранее в российских СМИ сообщалось, что модернизированная лазерная установка "Посох" в ходе испытаний смогла прожечь крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист сантиметровой толщины - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
7 августа, 14:20
 
ВооруженияКонфликт на Украинелазерное оружиеВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала