"Начали применять". Киев признал, что лазер ВС РФ сжег украинские дроны
2025-08-14T15:54+0300
2025-08-14T15:54+0300
2025-08-14T15:55+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные системы способны функционировать абсолютно автономно, а лазерный "выстрел" обходиться в несколько долларов. Об этом рассказывается в публикации польского издания Wirtualna Polska.Как отмечается в статье, украинская сторона официально подтвердила, что российские лазерные средства ПВО поразили дальнобойные БПЛА Украины, в результате чего, констатируют авторы материала, Российская Федерация вошла в очень узкий круг государств, испытавших свои лазерные установки в боевых условиях.Назвав российское лазерное оружие "таинственным", авторы статьи тут же сообщили его базовые характеристики: мощность - 10-20 кВт, время поражения цели - десять секунд, дальность поражения - 1,5 километра, дальность ослепления противника - около трех километров.Вместе с тем в публикации со ссылкой на неких украинских экспертов утверждается, что в Российской Федерации применение лазера для уничтожения дронов может быть расценено как эффективное решение и поспособствует развитию других противовоздушных систем.Ранее в российских СМИ сообщалось, что модернизированная лазерная установка "Посох" в ходе испытаний смогла прожечь крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист сантиметровой толщины - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Украина официально подтвердила, что российские лазерные системы уничтожили украинские БПЛА. "Удары" лазерным оружием сложно перехватить, при этом лазерные системы способны функционировать абсолютно автономно, а лазерный "выстрел" обходиться в несколько долларов. Об этом рассказывается в публикации польского издания Wirtualna Polska
Как отмечается в статье, украинская сторона официально подтвердила, что российские лазерные средства ПВО поразили дальнобойные БПЛА Украины, в результате чего, констатируют авторы материала, Российская Федерация вошла в очень узкий круг государств, испытавших свои лазерные установки в боевых условиях.
Назвав российское лазерное оружие "таинственным", авторы статьи тут же сообщили его базовые характеристики: мощность - 10-20 кВт, время поражения цели - десять секунд, дальность поражения - 1,5 километра, дальность ослепления противника - около трех километров.
Вместе с тем в публикации со ссылкой на неких украинских экспертов утверждается, что в Российской Федерации применение лазера для уничтожения дронов может быть расценено как эффективное решение и поспособствует развитию других противовоздушных систем.
Ранее в российских СМИ сообщалось, что модернизированная лазерная установка "Посох" в ходе испытаний смогла прожечь крыло иностранного дрона за 0,1 секунды, а стальной лист сантиметровой толщины - в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.
