ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев

2025-08-14T15:12+0300

2025-08-14T15:12+0300

2025-08-14T15:12+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

россия, сша, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом