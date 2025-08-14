https://1prime.ru/20250814/likhachev-860719180.html
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев - 14.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:12+0300
2025-08-14T15:12+0300
2025-08-14T15:12+0300
энергетика
россия
сша
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49fdd4473f5a74fd296f4f66db04e10.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
https://1prime.ru/20250813/zaes-860688354.html
сша
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20fdf425c55e9e0aea3f2d8b7bfb3f82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Энергетика, РОССИЯ, США, Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: ВСУ били по ЗАЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом России и США
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС