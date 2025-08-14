Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев - 14.08.2025
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
15:12 14.08.2025
 
ВСУ целенаправленно били по Запорожской АЭС, заявил Лихачев

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
В Росатоме сделали заявление об обстрелах промзоны и объектов у ЗАЭС
Вчера, 20:14
 
