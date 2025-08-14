Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС - 14.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250814/magate-860691583.html
МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС
Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС, следует из заявления Агентства. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T00:59+0300
2025-08-14T00:59+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС, следует из заявления Агентства. "Во время обхода сегодня (в среду - ред.) команда обнаружила сгоревшие деревья рядом с градирнями. Команда продолжает расследовать это событие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси. В среду директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что пожар в районе Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, потушен, распространения огня на территорию станции не допущено, новых возгораний нет. Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
00:59 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС, следует из заявления Агентства.
"Во время обхода сегодня (в среду - ред.) команда обнаружила сгоревшие деревья рядом с градирнями. Команда продолжает расследовать это событие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
В среду директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что пожар в районе Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, потушен, распространения огня на территорию станции не допущено, новых возгораний нет.
Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
