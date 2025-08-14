https://1prime.ru/20250814/magate-860691583.html

МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС - 14.08.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС

Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС, следует из заявления Агентства. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T00:59+0300

2025-08-14T00:59+0300

2025-08-14T00:59+0300

энергетика

запорожская область

энергодар

европа

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691583.jpg?1755122342

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС, следует из заявления Агентства. "Во время обхода сегодня (в среду - ред.) команда обнаружила сгоревшие деревья рядом с градирнями. Команда продолжает расследовать это событие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси. В среду директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что пожар в районе Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, потушен, распространения огня на территорию станции не допущено, новых возгораний нет. Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. Угрозы для Запорожской АЭС нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожская область

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, всу