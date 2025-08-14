Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди несколько снижается в четверг - 14.08.2025
Стоимость меди несколько снижается в четверг
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 4,492 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 8035 доллара, алюминия - на 0,13%, до 2 616 доллара, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 829 долларов. В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок. Эти данные могут повлиять на мировые сырьевые рынки, в том числе рынок меди.
медь, цены, рынок, торги
Экономика, медь, цены, Рынок, Торги
09:30 14.08.2025
 
© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 4,492 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 8035 доллара, алюминия - на 0,13%, до 2 616 доллара, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 829 долларов.
В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок.
Эти данные могут повлиять на мировые сырьевые рынки, в том числе рынок меди.
