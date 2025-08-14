https://1prime.ru/20250814/med-860701861.html

Стоимость меди несколько снижается в четверг

Стоимость меди несколько снижается в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди несколько снижается в четверг

Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T09:30+0300

2025-08-14T09:30+0300

2025-08-14T09:30+0300

экономика

медь

цены

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 4,492 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 8035 доллара, алюминия - на 0,13%, до 2 616 доллара, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 829 долларов. В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок. Эти данные могут повлиять на мировые сырьевые рынки, в том числе рынок меди.

https://1prime.ru/20250814/zoloto-860699204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

медь, цены, рынок, торги