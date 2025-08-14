https://1prime.ru/20250814/med-860701861.html
Стоимость меди несколько снижается в четверг
Стоимость меди несколько снижается в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди несколько снижается в четверг
Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T09:30+0300
2025-08-14T09:30+0300
2025-08-14T09:30+0300
экономика
медь
цены
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 4,492 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 8035 доллара, алюминия - на 0,13%, до 2 616 доллара, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 829 долларов. В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок. Эти данные могут повлиять на мировые сырьевые рынки, в том числе рынок меди.
https://1prime.ru/20250814/zoloto-860699204.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медь, цены, рынок, торги
Экономика, медь, цены, Рынок, Торги
Стоимость меди несколько снижается в четверг
Медь слабо дешевеет в четверг в преддверии выхода макроэкономических данных в США
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед публикацией показателей безработицы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 4,492 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38% - до 9 8035 доллара, алюминия - на 0,13%, до 2 616 доллара, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 829 долларов.
В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок.
Эти данные могут повлиять на мировые сырьевые рынки, в том числе рынок меди.
Цена золота стабильна в четверг