Минфин в рамках приватизации готовит помимо IPO "Дом.РФ" еще одну сделку

2025-08-14T14:36+0300

экономика

финансы

акции

алексей моисеев

владимир путин

дом.рф

минфин рф

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Минфин России в рамках приватизации компаний с государственным участием готовит в 2025 году помимо первичного публичного размещения акций (IPO) "Дом.РФ" еще одну сделку, в 2026 году - два вторичных размещения акций (SPO), заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Сейчас уже на самом деле идет активная подготовка из этого списка по двум компаниям. На самом деле, я смотрю с оптимизмом, что две сделки у нас точно будут в следующем году. Это будут две хорошие сделки, эти компании уже торгуются на рынке - это будут SPO", - сказал он, комментируя ход подготовки приватизации. "На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме "Дом.РФ" еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно", - добавил Моисеев. По его словам, подготовка IPO "Дом.РФ" идет хорошо. "Мы видим хороший спрос, подготовка идет хорошо. Очень хорошую работу провели банки-организаторы. Пока я вижу, что в рамках тех параметров, которые мы заявляли, мы точно размещаемся, но, может быть, можно будет что-то добавить, но это будет зависеть от конкретной ситуации", - сказал он. "В бюджет мы не ожидаем поступлений (от двух сделок 2025 года - ред.). Предполагается, что в обеих сделках деньги пойдут в компании... В следующем году пока этот вопрос не решен. В следующем году, как раз, может быть и будет (перечисление в бюджет - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемых доходах РФ от сделок. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Минфин России видит оптимальным проведение первичного публичного размещения акций "Дом.РФ" в ноябре текущего года, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.

