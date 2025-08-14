https://1prime.ru/20250814/minfin-860716649.html

Минфин оценил механизм гарантий РФ для новых иностранных инвестиций

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил журналистам, что механизм гарантий России для новых иностранных инвестиций вызвал значительный интерес, в том числе и со стороны стран, относящихся к разряду недружественных."Люди спрашивают, как будет работать, будет гарантия или нет. То есть, интерес достаточно большой это вызвало все. И надо сказать, что даже из недружественных стран есть интерес - люди звонят, спрашивают, как это работает", - сказал он. "Несколько известных человек из очень значительных инвестиционных компаний, фондов, звонили, спрашивали по старой памяти. Я слышал от пары человек, что они собирают уже фонды, которые будут аккумулировать такого рода инвестиции. Интерес на словах значительный, какой он будет в деньгах - посмотрим", - отметил Моисеев. 1 июля президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", согласно которому иностранным инвесторам доступны вклады в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Для приобретения активов иностранным инвесторам необходимо открыть специальный счет "Ин".Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.

