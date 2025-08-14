https://1prime.ru/20250814/minoborony-860716827.html

Россия и Украина провели обмен военнопленными

2025-08-14T14:39+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия вернула 84 своих военнослужащих с подконтрольной Украине территории, отдав взамен столько же украинских военнопленных, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Четырнадцатого августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения.

