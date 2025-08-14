Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен военнопленными - 14.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Россия и Украина провели обмен военнопленными
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия вернула 84 своих военнослужащих с подконтрольной Украине территории, отдав взамен столько же украинских военнопленных, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Четырнадцатого августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения.
14:39 14.08.2025
 
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россия вернула 84 своих военнослужащих с подконтрольной Украине территории, отдав взамен столько же украинских военнопленных, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Четырнадцатого августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины.
Россия нанесла колоссальный ущерб ВПК Украины
