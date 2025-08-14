https://1prime.ru/20250814/mintrans-860732711.html
В Минтрансе РФ сообщили, когда ожидается принятие закона о беспилотных авто
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает принятие закона о беспилотном транспорте на автодорогах в 2026 году, вступление его в силу – в третьем квартале 2027 года, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. В настоящее время беспилотные автомобили курсируют в рамках экспериментально правового режима. Минтранс РФ ранее анонсировал представление до конца 2025 года законопроекта о беспилотном транспорте, разработанного совместно с производителями и заинтересованными госорганами, который позволит внедрить беспилотные автомобили на дороги общего пользования на постоянной основе. "Развитие беспилотного транспорта в России до 28 года строится на комплексной стратегии. Отправной точкой этого процесса станет федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Принятие ожидаем в 2026 году, а вступление в силу – в третьем квартале 2027-го", - сказал Никитин в кулуарах международного форума по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025". Он напомнил, что в отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги. Занимавший пост министра транспорта РФ Роман Старовойт в июне 2025 года подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования. Рабочая группа должна координировать усилия по нормативному и техническому регулированию внедрения беспилотного транспорта на автодорогах. Минтранс пояснял, что федеральный закон о ВАТС установит четкие правила и требования для всех участников рынка. Министерство ожидало его внесения в правительство до конца 2025 года. Отмечалось, что принятие закона и его вступление в силу в 2027 году позволят уже в 2028 году вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Для этого готовится нормативное регулирование, создаются сертификационные центры, стандарты и инфраструктура. Так, в рамках эксперимента беспилотные грузовики курсируют на трассе М-11 "Нева" с 2023 года, с начала апреля текущего года - на ЦКАД. В августе текущего года беспилотный тягач впервые проехал и по М-12 "Восток". "Яндекс" в октябре 2023 года первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
