Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных

2025-08-14T18:10+0300

политика

минюст рф

нежелательные организации

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ. "Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне. Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").

