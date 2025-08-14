https://1prime.ru/20250814/minyust-860727282.html
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных - 14.08.2025, ПРАЙМ
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных
Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:10+0300
2025-08-14T18:10+0300
2025-08-14T18:10+0300
политика
минюст рф
нежелательные организации
https://cdnn.1prime.ru/img/82679/07/826790782_0:208:3073:1936_1920x0_80_0_0_781f65956eb150323914cf6698275aff.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ. "Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне. Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").
https://1prime.ru/20250709/gd-859317797.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82679/07/826790782_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b613eaf787753bdabf0ca16eeebaeb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минюст рф, нежелательные организации
Политика, Минюст РФ, нежелательные организации
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных
Минюст: организация "Репортеры без границ" внесена в перечень нежелательных в РФ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ.
"Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне.
Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").
В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией