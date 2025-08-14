Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-14
политика
минюст рф
нежелательные организации
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ. "Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне. Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").
минюст рф, нежелательные организации
Политика, Минюст РФ, нежелательные организации
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ.
"Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне.
Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией
9 июля, 10:53
 
