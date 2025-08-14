В ГД предложили сделать музеи бесплатными для беременных

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250814/muzei-860719006.html
2025-08-14T15:15+0300
2025-08-14T15:24+0300
общество
россия
госдума
родители
дети
музей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Амир Хамитов и Антон Ткачев направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением рассмотреть возможность введения бесплатного посещения выставок и музеев беременным женщинам и родителям детей до 1,5 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что беременные женщины и родители малышей до 1,5 лет в настоящее время не относятся к льготным категориям, из-за чего посещение музеев, парков и выставок зачастую связано с дополнительными финансовыми расходами, что ограничивает доступ к культурным мероприятиям для семей с маленькими детьми. "Поэтому, по аналогии с предоставленными многодетным семьям правами, считаем целесообразным ввести бесплатное посещение музеев, парков и выставок для беременных женщин и родителей детей в возрасте до 1,5 лет", - сказано в документе. Авторы подчеркивают, что реализация этой инициативы окажет поддержку молодым родителям, укрепит их участие в культурной жизни страны, а также будет способствовать формированию гармонично развитого, культурно просвещённого и социально активного общества. "Прошу Вас, уважаемая Ольга Борисовна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства культуры проработать вопрос её реализации", - говорится в документе.
общество , россия, госдума, родители, дети, музей
Общество , РОССИЯ, Госдума, Родители, дети, Музей
15:15 14.08.2025 (обновлено: 15:24 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
© РИА Новости . Алексей Майшев
