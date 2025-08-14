Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250814/mvd-860703565.html
2025-08-14T10:15+0300
мвд
технологии
интернет
аккаунт
пароль
защита
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/14/770041459_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_303396920b321f0d3df821841889d8c6.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль", - говорится в материалах управления. В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта - базовый - сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень - усиленный - во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты - проактивном - пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений. "Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления", - рассказывается в карточках. Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов - это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.
https://1prime.ru/20250813/moshenniki-860656467.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/14/770041459_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_c4103fa1d56681dd6f1025388536c8f7.jpg
мвд, технологии, интернет, аккаунт, пароль, защита
МВД, Технологии, интернет, аккаунт, пароль, защита
10:15 14.08.2025
 
МВД рассказало об уровнях защиты аккаунта в интернете

© fotolia.com / jamdesignПароль
Пароль - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / jamdesign
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль", - говорится в материалах управления.
В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта - базовый - сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень - усиленный - во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты - проактивном - пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений.
"Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления", - рассказывается в карточках.
Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов - это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.
