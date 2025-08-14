https://1prime.ru/20250814/mvd-860703565.html

МВД рассказало об уровнях защиты аккаунта в интернете

МВД рассказало об уровнях защиты аккаунта в интернете

2025-08-14T10:15+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль", - говорится в материалах управления. В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта - базовый - сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень - усиленный - во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты - проактивном - пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений. "Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления", - рассказывается в карточках. Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов - это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.

