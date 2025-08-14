Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива - 14.08.2025
Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива
Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива - 14.08.2025, ПРАЙМ
Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T19:21+0300
2025-08-14T19:24+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.Вместе с тем вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из России.Кроме того, он призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении.Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
19:21 14.08.2025 (обновлено: 19:24 14.08.2025)
 
Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива

Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
Вместе с тем вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из России.
Кроме того, он призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении.
Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.
После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.
Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
Биржевая стоимость бензина снижается второй день подряд
