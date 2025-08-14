https://1prime.ru/20250814/novak-860729742.html

Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива

Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива - 14.08.2025, ПРАЙМ

Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T19:21+0300

2025-08-14T19:21+0300

2025-08-14T19:24+0300

экономика

правительство рф

александр новак

поручение

цены

топливо

стабилизация

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_8aa440435b80e36989afb878d97a5301.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.Вместе с тем вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из России.Кроме того, он призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении.Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.

https://1prime.ru/20250814/benzin-860720313.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, александр новак, поручение, цены, топливо, стабилизация