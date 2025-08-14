Новак дал ряд поручений по стабилизации цен на оптовом рынке топлива

https://1prime.ru/20250814/novak-860729742.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_8aa440435b80e36989afb878d97a5301.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.Вместе с тем вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из России.Кроме того, он призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении.Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
https://1prime.ru/20250814/benzin-860720313.html
