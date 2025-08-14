https://1prime.ru/20250814/novostroyki-860701705.html

В Москве сократились продажи новостроек

2025-08-14T09:27+0300

экономика

недвижимость

бизнес

москва

росреестр

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 65,1 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июля прошлого года. Как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках в июле сократились относительно июля прошлого года на 11,4% - до 6,5 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 17% - до 9,5 тысячи ДДУ. Ранее Росреестр сообщил, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

