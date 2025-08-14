https://1prime.ru/20250814/novostroyki-860701705.html
В Москве сократились продажи новостроек
В Москве сократились продажи новостроек - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Москве сократились продажи новостроек
Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T09:27+0300
2025-08-14T09:27+0300
2025-08-14T09:27+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589878_0:139:3065:1863_1920x0_80_0_0_3e476b60d057e2acdc8d932dae6ffe6f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 65,1 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июля прошлого года. Как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках в июле сократились относительно июля прошлого года на 11,4% - до 6,5 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 17% - до 9,5 тысячи ДДУ. Ранее Росреестр сообщил, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи.
https://1prime.ru/20250804/pik--860285590.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589878_198:0:2865:2000_1920x0_80_0_0_bffd35e9f29d5d4a8b2ed023fe712c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
В Москве сократились продажи новостроек
Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле сократились на 15,5%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 65,1 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июля прошлого года.
Как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках в июле сократились относительно июля прошлого года на 11,4% - до 6,5 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 17% - до 9,5 тысячи ДДУ.
Ранее Росреестр сообщил, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи.
Снизилась средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки