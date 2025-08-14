Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве сократились продажи новостроек - 14.08.2025
В Москве сократились продажи новостроек
В Москве сократились продажи новостроек - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Москве сократились продажи новостроек
Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T09:27+0300
2025-08-14T09:27+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 65,1 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июля прошлого года. Как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках в июле сократились относительно июля прошлого года на 11,4% - до 6,5 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 17% - до 9,5 тысячи ДДУ. Ранее Росреестр сообщил, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи.
недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
09:27 14.08.2025
 
В Москве сократились продажи новостроек

Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле сократились на 15,5%

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% – до 44,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 65,1 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июля прошлого года.
Как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках в июле сократились относительно июля прошлого года на 11,4% - до 6,5 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 17% - до 9,5 тысячи ДДУ.
Ранее Росреестр сообщил, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за семь месяцев 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 5% - до 75,3 тысячи.
Снизилась средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки
Снизилась средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки
4 августа, 10:37
 
Экономика Недвижимость Бизнес МОСКВА Росреестр
 
 
