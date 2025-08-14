https://1prime.ru/20250814/npo-860697475.html

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО

2025-08-14T08:24+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов". "Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе. Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО. Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине. Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

