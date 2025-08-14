Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/npo-860697475.html
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО - 14.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:24+0300
2025-08-14T08:24+0300
россия
германия
москва
нпо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860697323_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_be730f97abbef88c713d82b4fb354da8.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов". "Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе. Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО. Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине. Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860027550.html
германия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860697323_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3d85aeb894557d8b83e84396780f2dd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, москва, нпо
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, НПО
08:24 14.08.2025
 
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой НПО

Немецкую НПО Demokrati-JA e.V. признали нежелательной в России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов".
"Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе.
Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО.
Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.
Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
28 июля, 13:13
 
РОССИЯГЕРМАНИЯМОСКВАНПО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала